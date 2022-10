TEC Charleroi : une partie des bus reprennent la route, vers une reprise progressive du trafic

Selon nos informations, une partie des bus et des trams reprennent la route au TEC Charleroi.

Les chauffeurs plus anciens calment les plus jeunes et le conflit semble se normaliser.

Les syndicats ont désormais repris la main. Ils ont été mandatés par les grévistes pour négocier avec la direction du TEC une "prime énergie" pour venir en aide aux chauffeurs en difficulté.

En échange, les grévistes ont accepté de retirer les bus qui bloquaient les dépôts. Les chauffeurs qui veulent travailler peuvent donc sortir avec leur bus et reprendre la route.

Si les négociations entre la direction et les syndicats se passent bien et aboutissent à une solution, le trafic pourrait reprendre à 100% cet après-midi ou demain.

Pour rappel, le mouvement d'humeur touche les dépôts de Jumet, Anderlues et Genson. Le personnel en grève du TEC Charleroi dénonce la hausse des prix de l’énergie et les difficultés financières que de plus en plus de citoyens rencontrent.