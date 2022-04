TEC Brabant Wallon : la nouvelle ligne express E6 est en route

C'est depuis ce matin que le TEC lance la nouvelle ligne Express E6 entre Wavre et Gembloux.

Une belle et crédible solution de mobilité pour les nombreux travailleurs, étudiants et amateurs de shopping de la région.

Tout en desservant le Zoning Nord et la gare de Wavre, la E6 rejoint Gembloux en passant par Louvain-la-Neuve, sa gare d'autobus et ses parcs d'activités économiques, Corbais, Nil-Saint-Vincent, Walhain et Ernage.

La E6 circule toute l'année du lundi au vendredi, à raison d'un bus toutes les 30 minutes en heures de pointe et d'un bus par heure pendant les heures creuses. La E6 circule aussi le samedi entre 9h30 et 19h30, à raison d'un bus toutes les heures.

Si ce trajet vous intéresse, toutes les infos pratiques se trouvent sur le site www.letec.be.