Teaser pour "Elemental", la première comédie romantique de Pixar

Le teaser du 27e film des studios Pixar, "Elemental", est disponible et démontre que les opposés s’attirent !

L’eau, la terre, le feu, l’air. Non il ne s’agit pas de "Avatar, le dernier maître de l’air" mais bien des éléments ou plutôt des usagers du métro d’Element City. C’est d’ailleurs dans ce dernier que se rencontrent Flam (Ember en VO) et Flack (Wade en VO). La première, une jeune femme intrépide au caractère bien trempé, est de feu et le second, un jeune homme sentimental et posé, d’eau. Deux personnages, de prime abord, aux antipodes. Toutefois, l’amitié qui naît entre Flam et Flack, laisse la jeune femme dans un tourbillon de questions concernant le monde dans lequel ils vivent.

Le film qui sortira en juin 2023 au cinéma a été réalisé par Peter Shon à qui on doit "Le Voyage d’Arlo" (2015).