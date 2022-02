Tears For Fears partage la vidéo de son nouveau single

Cela fait déjà quelques mois qu’on a appris le retour de Tears for Fears après 17 ans d’absence avec The Tipping Point prévu pour le 25 février prochain. Et ce jeudi 10 février, le groupe a partagé la vidéo de son nouveau single, "Break the Man".

Ce troisième single, co-écrit par Curt Smith et Charlton Pettus, et coproduit par Smith, Roland Orzabal et Pettus avait déjà été dévoilé le mois dernier.

Ce titre traite de l’autonomie des femmes : “”Break the Man” parle d’une femme forte qui brise le patriarcat”, expliquait Curt Smith dans un communiqué.