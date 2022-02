Tears For Fears : le nouvel album construit comme un film

Le groupe est de retour après 17 ans d’absence avec The Tipping Point qui sort ce vendredi 25 février. Il est d’ailleurs à découvrir et à remporter tout au long de la journée sur Classic 21.

Récemment, Tears For Fears a partagé la vidéo de son nouveau single, "Break the Man", juste après " No Small Thing ". Après la sortie de la plage titulaire au mois d’octobre, nous découvrions ce morceau folk acoustique qui, selon Roland Orzabal, est " le parfait contraire de ce que nous avons voulu faire pendant des années, à savoir un hit moderne ".

Le groupe a expliqué dans un communiqué avoir voulu prendre son temps pour la réalisation de cet album.

Roland Orzabal et Curt Smith ont travaillé avec leur collaborateur de longue date Charlton Pettus et se sont aussi adjoint les services des producteurs et compositeurs Sacha Skarbek et Florian Reutter.



"Quand vous vous connaissez et travaillez ensemble depuis si longtemps, il y a un lien qui devient presque familial. C’est différent d’une amitié," explique Smith. "Et c’est aussi différent d’un mariage. On est comme des frères. C’est un lien qu’on ne peut pas vraiment briser. Il peut se détisser de temps à autre : vous vous séparez pendant un certain temps - et je pense que c’est sain, d’ailleurs. Mais à la fin, vous finissez toujours par vous retrouver."



Tears For Fears est l’un des plus grands groupes des années 80 avec des hits tels que “Shout,” “Everybody Wants To Rule The World,” “Mad World,” “Sowing The Seeds Of Love,” et “Woman In Chains”.