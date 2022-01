Tears For Fears : des regrets quant au Live Aid manqué en 1985 ?

Tears For Fears a profité d’une interview donnée à l’occasion de la sortie du nouvel album The Tipping Point pour évoquer le Live Aid qu’il a manqué en 1985.

C’est au NME que Curt Smith a expliqué que le groupe était d’abord furieux sur l’organisateur du Live Aid, Bob Geldof, qui avait annoncé leur venue avant d’avoir eu confirmation.

Curt Smith précise que Tears For Fears était alors au milieu d’une année complète de tournée et que le Live Aid tombait au moment de leur seule semaine de repos.

"Mais ensuite, nous nous sommes réconciliés avec Bob et nous avons enregistré "Everybody Wants To Run The World" pour lui [dans le cadre du Sport Aid]. Après tout, nous ne pensions pas que notre absence affecterait le montant total des fonds rassemblés, donc on a refusé l’invitation pour pouvoir faire ce break de quelques jours."