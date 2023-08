Teach For Belgium : dernières répétitions pour les nouveaux profs sur le point de commencer dans le métier

Comme chaque année depuis 2013, l’ASBL Teach For Belgium tient durant ce mois d’août son académie d’été. 240 élèves de secondaires assistent à des cours dans les locaux de l’école Matteo Ricci à Anderlecht. La particularité de ces cours d’été, c’est qu’ils sont donnés par des professeurs qui vont commencer leur carrière au mois de septembre.

"C’est vraiment l’esprit de cette 'zomer' académie d’été, explique Caroline de Cartier, la directrice de l’ASBL, c’est d’avoir une trentaine de futurs enseignants francophones et néerlandophones qui vont enseigner les matières en pénurie : le Français, le Néerlandais, les Sciences et les Mathématiques. Ces professeurs sont dans un parcours de deux ans avec nous et ici, on est dans la deuxième partie du parcours, où ils vont donner trente heures de cours sur deux semaines. Parallèlement, 240 élèves issus d’écoles à indices socio-économiques faibles assistent à ces cours. Ces écoles rassemblent aujourd’hui une grande quantité d’élèves dits vulnérables."

Un système Win-Win

Teach For Belgium a donc mis en place un système win-win.

Pour les 240 élèves d’abord qui peuvent bénéficier gratuitement de cours d’été, et pour les futurs professeurs ensuite qui peuvent se tester avant d’être lancés dans le bain de l’enseignement.

"Je possède un master en langues et lettres avec l’agrégation, explique Aurélie Boterman qui commencera sa carrière de professeur de Français en secondaire en septembre prochain. J’avoue que je ne me sentais pas encore prête pour pouvoir me lancer dans une classe, je n’avais pas encore tous les outils. Teach For Belgium m’a donné cet apport complémentaire au niveau des outils de gestion de classe, d’apprentissage, de petites méthodes un peu plus interactives. Ça complète ma formation. C’était vraiment le gros manque, je ne savais pas trop comment gérer ma classe, ça me faisait un petit peu peur avant de commencer."