Tea time et opéra à la campagne au Festival de Glyndebourne

Récemment proposé au Festival de Munich, Semele est accompagné à Glyndebourne par l'ensemble The Age of Enlightenment et des chœurs, le tout sur une direction musicale de Vaclav Luks. Du point de vue de la distribution vocale, Nicolas Blanmont l'a trouvée assez inégale : Joelle Harvey en Semele propose un travail tout en raffinement mais le ténor anglais Stuart Jackson en Jupiter peine à convaincre. La mise en scène d'Adele Thomas, plongée dans un décor peut-être trop basique, semble un peu décevante pour Nicolas Blanmont, qui souligne néanmoins un final très impressionnant. Une date supplémentaire, le 21 août, a été ajoutée si vous souhaitez voir Semele.

Le Festival de Glyndebourne se poursuit jusqu'au 26 août.