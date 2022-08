Tchouaméni, Lewandowski, Witsel : les nouveaux visages de la Liga

Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger au Real Madrid, Robert Lewandowski, Franck Kessié, Andreas Christensen et Raphinha au FC Barcelone, Axel Witsel et Nahuel Molina à l'Atlético Madrid... L'été a été agité en Espagne, et beaucoup de recrues s'apprêtent à découvrir la Liga cette saison. Tour d'horizon.

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Après l'échec Kylian Mbappé, le Real Madrid n'a recruté que deux joueurs cet été. Aurélien Tchouaméni (22 ans), pioché à Monaco pour 80 M d'EUR, a constitué la plus grosse dépense du club merengue depuis Eden Hazard en 2019. Appelé, avec son jeune compatriote Eduardo Camavinga et l'Uruguayen Federico Valverde à prendre la relève de l'iconique trio Kroos - Modric - Casemiro, Tchouaméni devra vite s'habituer aux exigences d'un des meilleurs clubs du monde.

Robert Lewandowski (FC Barcelone)

C'est LA recrue-star de la Liga: l'avant-centre polonais Robert Lewandowski, insatiable buteur du Bayern Munich depuis 2014, a rejoint le FC Barcelone pour 45 M d'EUR. "C'est une nouvelle ère de splendeur", a avancé Joan Laporta, le président "blaugrana", lors de la présentation du joueur au Camp Nou. "Lewy", 33 ans, a déjà annoncé qu'il voudra être à la lutte avec Karim Benzema pour le titre honorifique de meilleur N.9 d'Espagne. Le clasico promet.

Raphinha (FC Barcelone)

Transfert le plus cher du FC Barcelone cet été, plus grosse dépense du club catalan depuis Antoine Griezmann en 2019, le latéral brésilien Raphinha (25 ans) a coûté 58 M d'EUR au Barça, qui l'a pioché à Leeds, où il a évolué 17 mois sous les ordres de Marcelo Bielsa. Formé au Brésil, passé par Guimaraes et le Sporting au Portugal, puis Rennes en France, Raphinha a brillé deux saisons en Angleterre, avec 11 buts et 3 passes décisives en 35 matches de championnat. En Catalogne, le Brésilien sera en concurrence sur l'aile droite avec Ousmane Dembélé, qui vient de prolonger au Barça jusqu'en 2024. International avec la Seleçao, Raphinha voudra réussir sa greffe en Liga afin de gagner son billet pour le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Il s'est déjà mis les supporters catalans dans la poche avec un superbe but pour offrir la victoire au Barça lors du clasico amical organisé à Las Vegas aux Etats-Unis face au Real Madrid (1-0).

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Latéral droit argentin de 24 ans, Nahuel Molina, recruté pour 20 M d'EUR en provenance de l'Udinese, a constitué la plus grosse dépense de l'Atlético Madrid cet été. Formé à Boca Juniors et arrivé en Italie il y a deux ans, en 2020, Molina, international argentin, a brillé dès ses débuts (68 matches, 10 buts, 10 passes décisives). Son rôle à l'Atlético ? Faire oublier Kieran Trippier, parti vers Newcastle en janvier, qui a laissé un trou vacant au poste d'arrière droit. La clé pour Molina sera son association dans le couloir droit avec l'ailier Marcos Llorente, appelé à prendre davantage de responsabilités cette saison.

Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad)

Alors que plusieurs grands clubs d'Europe étaient intéressés par son profil, Mohamed-Ali Cho, 18 ans, a décidé de quitter Angers pour rejoindre la modeste Real Sociedad et son cadre idéal pour peaufiner l'évolution des jeunes pépites. Recruté pour 11 M d'EUR, l'avant-centre français devra se faire une place aux côtés du jeune talent suédois Alexander Isak. Une tâche ardue, mais à Saint-Sébastien, Mohamed-Ali Cho aura aussi l'occasion de découvrir les compétitions européennes, avec la Ligue Europa.

Mais aussi: Antonio Rüdiger au Real Madrid (libre), Andreas Christensen au FC Barcelone (libre), Kessié au FC Barcelone (libre), Axel Witsel à l'Atlético Madrid (libre), Alex Telles au Séville FC (prêt), Gennaro Gattuso à Valence (entraîneur), Vedat Muriqi à Majorque (7,7 M d'EUR), Luiz Henrique au Betis Séville (8 M d'EUR), et Kaiky à Almeria (7 M d'EUR).