Comme "Leto" et "La Fièvre de Petrov", ses deux précédents longs métrages, "Tchaikovsky’s Wife", le nouveau film du génial dissident russe Kirill Serebrennikov, a connu les honneurs de la compétition au Festival de Cannes. C’est à un incroyable tour de force esthétique qu’il nous invite en auscultant les noces toxiques et désenchantées unissant l’immense compositeur du "Lac des cygnes", soucieux de camoufler son homosexualité, et sa jeune épouse, désespérément éprise de lui.