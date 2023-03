Tchaïkovsky’s wife, gagnez deux places pour le film de Kirill Serebrennikov !

Synopsis : Antonina Miliukova, jeune, belle et brillante aristocrate Russe, n’a qu’une obsession : épouser Piotr Tchaïkovski. Elle en est tombée amoureuse en entendant sa musique. Cible de rumeurs d’homosexualité, le compositeur accepte de l’épouser pour y mettre fin. La rendant responsable de ses malheurs et dépressions, Tchaïkovski tente de se débarrasser de son épouse. Humiliée, déshonorée et consumée par ses sentiments, elle sombre peu à peu dans la folie…

