"Tchaïka" au Palace d’Ath, un seul en scène époustouflant

Récompensée par le prix Maeterlinck du meilleur seul en scène en 2020, Tchaïka sera en représentation le 26 avril au Palace d’Ath. Portée par la performance de Tita Lacobelli accompagnée de sa marionnette, cette pièce est la première production de la compagnie belgo-chilienne Belova-Iacobelli.

Synopsis

"Une vieille actrice au crépuscule de sa vie ne sait plus ce qu’elle fait là. S’approchant d’elle, une femme lui rappelle la raison de sa présence : interpréter le rôle d’Arkadina dans La Mouette. Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp et si elle ne sait plus tout à fait qui elle est, elle entend assurer la représentation. Dans sa déroute, fiction et réalité s’entrecroisent. Elle tente de suivre la trame de la pièce. Suivent des dialogues avec son fils, les abandons répétés de Trigorine son amant, qui la replongent dans son passé. Tchaïka est entre passé et futur, entre désillusion et espoir, et elle poursuit la route, malgré la déglingue."