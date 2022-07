Tchad : vaste enquête sur des détournements à la compagnie nationale du pétrole

Des hauts responsables de l'État et des secteurs pétrolier et bancaire ont été arrêtés depuis 10 jours au Tchad dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds à la compagnie pétrolière nationale, a indiqué dimanche le gouvernement à l'AFP.

Les malversations portent pour l'heure sur un montant de 13 milliards de francs CFA (près de 20 millions d'euros) au sein de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) et l'Agence Nationale de Sécurité (ANS), les services du renseignement intérieur et extérieur, mène les investigations, a précisé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah.