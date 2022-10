Tchad : les manifestations ont fait "une cinquantaine" de morts et "une centaine de blessés"

"Il y a eu une cinquantaine de morts surtout à N’Djamena, Moundou et Koumra et une centaine de blessés", a-t-il affirmé, précisant que le couvre-feu de "18 heures à 6 heures du matin" durera jusqu’au "rétablissement total de l’ordre" à N’Djamena, à Moundou, à Doba et à Koumra" et a prévenu que le gouvernement "fera régner l’ordre sur l’ensemble du territoire et ne tolérera plus aucune dérive d’où qu’elles viennent".