TC Neufchâteau – L’ancien député provincial Daniel Ledent condamné à 4 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné mardi l’ancien député provincial Daniel Ledent à 4 mois d’emprisonnement et à une amende de 4000 euros avec sursis pour une affaire de détournement d’argent public.

Le parquet avait requis un an de prison et 16.000 euros d’amende à l’encontre de l’ancien mandataire pour faux et détournement d’argent public. Il est suspecté d’avoir mené de telles manœuvres alors qu’il était président de l’ASBL NGE, une association dont le but était de participer au développement économique en province du Luxembourg. Le montant des détournements dépasserait les 130.000 euros.

On reprochait notamment à Daniel Ledent d’avoir favorisé un professeur liégeois à la tête de plusieurs entreprises, Thierry Jottard, dans l’attribution de différents contrats. Poursuivi dans le cadre du même dossier, Thierry Jottard écope de 8 mois d’emprisonnement et d’une amende de 4200 euros, le tout avec sursis. L’ancien directeur de NGE est quant à lui condamné à 2 mois de prison et 4000 euros, avec sursis également. Le tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation de 25.000 euros à l’encontre du professeur liégeois.