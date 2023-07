Taylor Swift doit payer des milliers de dollars d’amende pour ne pas avoir maintenu l’espace devant sa propriété propre, entre janvier 2018 et janvier 2023.

On lui reproche notamment d’avoir laissé s’accumuler des journaux, bouteilles, cartons, cigarettes et autres emballages. Taylor ne compte pas se laisser faire et aurait déjà réussi à diminuer de 200 dollars l’amende qui s'élève au total à 3010 dollars, selon BuzzFeed News.