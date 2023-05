Taylor Swift va réenregistrer son 3e album, "Speak Now", et annonce des morceaux inédits

Après "Red" et "Fearless", Taylor Swift a annoncé que son album "Speak Now" allait être réenregistré et complété de morceaux inédits.

Dans le cadre de la réappropriation de ses droits, Taylor Swift va réenregistrer son troisième album studio, "Speak Now". En effet, dépossédée d’une partie de son œuvre rachetée par son ancien manager, Scooter Braun, Miss Americana avait pris la décision de réenregistrer ses premiers albums sortis sous son ancien label, Big Machine Records, dirigé par Scott Borchetta.

Comme le rapporte BFMTV, en concert vendredi soir à Nashville, sa ville natale, celle qui est soupçonnée d’entretenir une relation avec Matt Healy, le chanteur de "The 1975", a annoncé la nouvelle à ses fans, avant de la partager sur Twitter : "Je suis heureuse et fière de vous annoncer que ma version de 'Speak Now' sortira le 7 juillet. J’ai entièrement écrit cet album seule, entre mes 18 et mes 20 ans. Les chansons inspirées de cette période de ma vie sont marquantes par leur honnêteté, leurs confessions sans filtre et leur mélancolie. J’adore cet album parce qu’il parle du fait de grandir, de s’agiter, de voler et de s’écraser… et de vivre pour en parler. Avec six chansons supplémentaires que j’ai sorties du coffre-fort, j’ai plus que hâte de célébrer "Speak Now (Taylor’s Version)" avec vous le 7 juillet."