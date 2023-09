Après le tournage de sa nouvelle série Joan en Angleterre, Sophie Turner s’est rendue à New York pour se mettre d’accord avec son ex-mari sur la date du retour des deux fillettes qui vivaient temporairement sur le territoire américain avec leur papa. L’ancien couple est parent de Willie, 3 ans et Delphine, 1 an. Il était prévu qu’elles emménagent ensuite en Angleterre. Joe Jonas s’est alors opposé à ce que ses filles s’envolent avec leur maman. L’actrice a alors demandé d’obtenir "le retour immédiat des enfants illégalement déplacés ou retenus à tort".

Taylor Swift, l’amie de Sophie Turner mais aussi ex-copine de Joe Jonas soutient complètement la jeune maman en passant notamment du temps avec elle. PageSix nous apprend que l’interprète de "Shake It Off" a prêté un appartement à New York à son amie le temps des arrangements complexes.