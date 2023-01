Taylor Swift montre l'exemple inclusif; amoureuse d'un homme trans dans le clip de Lavender Haze

Taylor Swift allongée aux côtés d’un bel Apollon, voilà les premiers plans du clip de "Lavender Haze", dévoilé le 27 janvier et tiré de son dixième album très acclamé, "Midnights", sorti en octobre 2022. L’Apollon en question c’est Laith Ashley De La Cruz, un homme trans. Tout un symbole, surtout dans une Amérique confrontée à une vague de transphobie.

Le mannequin, chanteur, acteur et activiste trans Laith Ashley incarne donc le partenaire de Taylor Swift dans son dernier clip (qui compte déjà plus de 12 millions de vues). Un choix vivement salué par la communauté LGBTQIA + : non seulement un homme trans figure dans la vidéo de la pop star mais en plus il y incarne le rôle masculin principal, celui de l’amant et amoureux. Un élément capital pour la représentation des personnes trans comme le rappelle l’acteur lui-même dans une interview pour BuzzFeed News : "Avoir une personne trans, amoureuse, à l’écran, cela permet d’humaniser les personnes trans. Nous méritons d’exister. Nous méritons de prendre de la place dans la société. Nous existerons toujours, peu importe ce qu’en disent les personnes transphobes."

A 33 ans Laith Ashley a déjà posé pour des campagnes de mode, joué dans des séries dont "Unconventionnal" et est au casting de la comédie "My Divorce Party". L’artiste d’origine dominicaine a confié au média LGBT anglais The Pink News : "C’est énorme qu’une personne comme Taylor Swift, avec l’influence qu’elle a, et surtout dans le climat actuel, choisisse une personne trans pour jouer son partenaire." Il a ajouté sur Instagram à l’intention de la chanteuse : "Merci d’être une alliée. […] La représentation compte".

Aux Etats-Unis où un nombre record de lois et projets de loi transphobes ont été introduits l’année passée, la méga star Taylor Swift a clairement indiqué son camp.