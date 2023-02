Taylor Swift, grande faiseuse (et vendeuse) de hits

Le succès de Midnights est d’autant plus impressionnant qu’il dépasse les frontières de l’Amérique. Il est devenu en seulement deux mois l’album au format vinyle le plus vendu du siècle au Royaume-Uni, d’après l’Entertainment Retailers Association. À sa sortie, il s’est également hissé au sommet des classements musicaux en Australie, en France, en Allemagne, en Italie et au Canada. De quoi renforcer le statut de pop star de Taylor Swift, y compris en Chine. Si l’Empire du Milieu est connu pour être un marché difficilement pénétrable, il semble avoir cédé au charme de la chanteuse grâce à Midnights. Il s’agit du disque d’une artiste occidentale qui s’est vendu le plus rapidement sur le territoire chinois de tous les temps.

Il faut dire que Taylor Swift est devenue experte dans l’art de susciter l’engouement autour de sa musique. Un art que maîtrisent également les groupes de K-pop. Ces dernières années, les idoles de la pop sud-coréenne font sensation grâce à leur communication acérée et à leur perfectionnisme irréprochable. Le phénomène est tel que trois boys band de K-pop figurent dans le classement de l’IFPI des artistes mondiaux de l’année 2022. Il s’agit de BTS, SEVENTEEN et Stray Kids.

L’inclusion de ces artistes asiatiques montre à quel point l’industrie musicale est devenue multiculturelle, selon Frances Moore, directrice générale de la Fédération internationale de l’industrie phonographique. "Il est formidable de voir que le Global Recording Artist Chart de cette année reflète le spectre de plus en plus diversifié de la musique proposée aux mélomanes de nos jours, avec des superstars originaires d’Amérique latine, de Taïwan et de Corée du Sud, ainsi que des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Les maisons de disques continuent de travailler avec diligence dans tous les coins du monde pour trouver et développer des vedettes mondiales et construire leurs carrières sur le long terme", a-t-elle déclaré dans un communiqué.