Taylor Swift et Beyoncé, symboles de la revanche des tournées après la pandémie

Un sujet revenu sur la table après le chaos autour des ventes de billets pour la tournée de Taylor Swift, qui a contraint Ticketmaster à devoir s’expliquer devant le Congrès américain sur des pratiques anticoncurrentielles présumées.

"Le monopole vertical intégré a vraiment beaucoup d’effets d’entraînement en termes de prix", explique Andrew Leff, vétéran de l’industrie musicale qui enseigne à l’Université de Californie du Sud.

"Si vous êtes Ticketmaster, que vous pouvez faire payer ce que vous voulez, que vous n’avez pas de concurrence, et qu’il y a de la demande pour Taylor Swift ou Beyoncé, c’est le jeu de l’offre et de la demande", souligne-t-il à l’AFP. "Ils peuvent faire payer ce qu’ils veulent, et c’est ce qu’ils font".

Mais selon lui, le boom des concerts ne profite pas nécessairement à tous, notamment aux petits groupes. "Il y a vraiment deux industries musicales", relève-t-il : "l’industrie de la musique des 1% et l’industrie de la musique des 99%" autres.

L’histoire est connue : les tournées coûtent cher, mais c’est une bouée de sauvetage pour des artistes dont les droits d’auteur provenant du streaming restent faibles. Mais le rattrapage post-pandémie fait grimper la demande et les prix sur tous les postes, des locations de salles aux bus. A l’automne dernier, l’artiste indépendante Santigold a été l’une des premières à s’exprimer sur ces difficultés, et à annuler sa tournée, en expliquant qu’elle n’arrivait "tout simplement pas à la faire fonctionner". Causes principales, l’inflation et la concurrence dans un marché saturé.