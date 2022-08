Taylor Swift, épinglée pour son jet privé, se justifie

Mais depuis le vendredi 29 juillet, c’est Taylor Swift qui est sous le feu des projecteurs. L’agence de marketing Yard a révélé que le jet de l’interprète de "Shake It Off " a effectué 170 vols depuis le mois de janvier, ce qui fait d’elle la première du classement des célébrités qui émettent le plus de CO2 à cause de leurs trajets en jet privé. Elle précède des people comme Floyd Mayweather, Jay-z ou encore Steven Spielberg. "Les jets privés ont un impact disproportionné sur l’environnement. C’est un moyen de transport particulièrement populaire chez les célébrités, qui optent pour des trajets incroyablement courts au lieu de choisir une alternative plus respectueuse de l’environnement." a déclaré l’agence.