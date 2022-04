Taylor Swift devient aussi le nom… d’une nouvelle espèce de mille-pattes

Les zoologistes de l’université de Virginie tirent les conclusions d’une recherche ambitieuse. Ils ont analysé plus de 1800 mille-pattes rassemblés grâce à des recherches de terrain et à l’apport de collections de différents musées et universités. Les chercheurs en ont décelé 17 nouvelles espèces.

L’une d’elles a reçu le nom… de la femme de Derek Hannen, visiblement bien inspiré par ses trouvailles.

Le 'Nannaria swiftae' n’a par contre été recensé que dans l’État du Tennessee. Il vit dans les forêts d’épicéas, de pins, de chênes ou d’érables, réparties sur une altitude étalée entre 481 et 1539 mètres.