Taylor Swift au cœur d’un cours de littérature anglaise

Ce cours s’intitulait jusqu’ici "Literature in English : the older period" (littérature anglaise, la période ancienne). Un intitulé qui a désormais fait place à "English literature : Taylor’s version", la version de Taylor en littérature. La prof qui a mis ce cours en place est d’origine britannique, elle est diplômée de l’Université d’Oxford et de l’Université de New York, et elle est elle-même une "Swiftie", une fan de Taylor Swift. Elly McCausland réfléchissait déjà depuis un certain temps à l’élaboration d’un tel cursus, car selon elle, l’œuvre de la star américaine regorge de références à de grands classiques. Et sa réflexion n’a pas été vaine, puisque le nombre d’inscriptions à son cours de littérature anglaise a doublé par rapport à l’an dernier. Plus de 60 étudiants ont en effet choisi de suivre cette option donnée en Master de langues et littérature.

Pourtant, les étudiants n’étudieront pas réellement les textes de la chanteuse. D’ailleurs ils n’écouteront pas non plus les chansons de Taylor Swift en classe. Ils devront les écouter au préalable, selon les demandes de la prof. Les chansons seront ensuite utilisées comme une fenêtre, un tremplin vers des œuvres allant de l’époque médiévale aux époques victorienne et moderne, avec au programme notamment William Shakespeare, Emily Brontë, Charles Dickens ou encore Margaret Atwood. Ce sont donc bien des anciens textes qui continueront d’être étudiés, mais sous un nouvel angle, celui de la discographie de Taylor Swift, qui mènera la classe à analyser différentes techniques de littérature, mais aussi à aborder des thèmes comme les relations sentimentales, l’intersexualité ou le féminisme.

Elly McCausland cite notamment la chanson "The Great War", qui utilise la Première Guerre mondiale comme analogie à une rupture amoureuse : "Sans colonne vertébrale dans mon tombeau de silence, j’ai déchiré tes bannières, j’ai emporté la bataille sous terre"… Pour la prof de littérature anglaise, cette chanson permet notamment d’évoquer le poème "Daddy" de l’écrivaine Sylvia Plath, qui a employé dans ce texte une métaphore controversée de l’Holocauste pour exprimer sa difficile relation avec son père.