Taylor Swift accusée par certains de promouvoir la sorcellerie durant sa tournée

Le 17 mars, Taylor Swift a débuté sa sixième tournée intitulée "The Eras Tour". Privée de concerts durant la pandémie de la Covid-19, elle veut promouvoir sur scène ses 4 derniers albums : Lover, folklore, evermore et Midnights.

Chacun des concerts de "The Eras Tour" est scindé en 10 actes, dans lesquels elle reprend les 44 titres plus emblématiques de tous ses albums. Elle change régulièrement de tenue en cours de soirée, reproduit des chorégraphies folles, et va même jusqu’à plonger sur la scène. Elle voulait offrir un show magique à ses fans pour les remercier de leur soutien et leur patience après la très chaotique affaire des préventes. En raison de la demande trop importante (2 millions de tickets vendus en une journée), Ticketmaster avait même été contraint d'annuler la vente publique.

Mais tout le monde ne semble pas comprendre cet engouement, et surtout, le concept de "mise en scène". Plusieurs personnes ont partagé leur indignation en publiant sur Twitter des extraits de sa chanson "Willow". Pour ce titre, Taylor Swift fait semblant de réaliser un rituel, vêtue d’une longue cape noire et accompagnée par des danseuses habillées de la même façon. Unilad a fait une compilation des commentaires les plus hallucinants qui condamnent la chanteuse.