Taylor Swift a survécu au déluge, mais pas son piano

C’est la deuxième fois de la tournée Eras que Taylor Swift joue sous une pluie battante après Nashville où elle est montée sur scène à 22 heures, soit avec deux heures de retard, et s’est produite jusqu’après 1h30 du matin sans rien écourter du show.

"Les danseurs, les musiciens, la foule et moi nous nous sommes tous transformés en petits enfants qui sautaient joyeusement dans les flaques d’eau toute la nuit", a-t-elle tweeté par la suite.

Et manifestement reconnaissante vu les circonstances : "Je voulais remercier à nouveau la foule d’avoir attendu que le temps se dégage. Et mon équipe incroyable d’avoir protégé le spectacle, la scène, l’éclairage et l’équipement pour que nous puissions jouer. C’était une nuit longue et géniale que je n’oublierai jamais. Je veux juste remercier cette foule emblématique !! Je t’aime tellement que tu n’en as aucune idée".