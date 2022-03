Taylor Swift a acheté une maison pour une fan enceinte et sans abris

Taylor Swift est connue pour sa musique mais également pour sa générosité envers ses fans. C’est en toute discrétion qu’en 2017 la pop star a acheté une maison à une jeune femme alors qu’elle était de façon temporaire sans abri et enceinte de 8 mois.

Après quelques hésitations, Stephanie, la fan en question, a finalement partagé son histoire personnelle via l’application Swift Life de la chanteuse. Elle y raconte comment elle a appris la merveilleuse nouvelle.

Afin de garder la surprise jusqu’au bout, Taylor Swift a abord fait venir Stephanie dans les backstages de son concert à Manchester, prétextant qu’elle voulait juste lui payer le billet de son concert. Mais en réalité, l’interprète de "Blank Space" a fait bien plus que cela puisqu’elle lui a acheté une maison et toutes les fournitures nécessaires pour le bébé. "Elle m’a dit : "Je veux que tu puisses profiter de ta petite fille, que tu n’aies pas à t’inquiéter de toutes ces choses". Je n’arrivais pas à croire ce qu’il était en train de se passer. Cette nuit-là, elle m’a tendu la main et m’a tiré vers le haut. De la même manière qu’elle l’a fait pendant 12 ans. Je l’aime pour toujours".

Dans le post, la fan raconte : "Ce que beaucoup d’entre vous ne savent pas, c’est que pendant huit mois de ma grossesse, j’étais sans abri. Pour faire court, notre premier appartement a été condamné pour des raisons de santé et de sécurité et nous avons tout perdu". Elle poursuit : "ma mère a contacté Taylor et lui a simplement demandé de me faire sentir spéciale lors de son concert auquel j’assistais à Manchester. Après le show, Taylor nous a emmenées dans sa loge où elle m’a dit : "Stephanie, tu fais partie de ma vie depuis longtemps et tu ne m’as jamais rien demandé. Tu aurais pu me réclamer quelque chose et je t’aurais aidée. Mais tu ne l’as pas fait. Ta mère m’a dit…".