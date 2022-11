The Pretty Reckless est toujours bien présent plus de dix ans après avoir été fondé. A son actif ; 4 albums studio. Le tout dernier, ''Death By Rock And Roll'', est sorti le 12 février 2021. Un album où Taylor pleure la mort et célèbre la vie.

En mai 2017, alors que le groupe est en tournée avec les pionniers du grunge Soundgarden, le leader de ce dernier, Chris Cornell, se suicide après un concert à Detroit. Cet album est un hommage à Chris Cornell mais aussi au producteur du groupe Keto Khandwala mort des suites d’un accident de moto en 2018.

"L’expression "Death by Rock and Roll" est très importante, car c’était quelque chose que Kato avait l’habitude de dire et une devise avec laquelle nous vivions nos vies. "