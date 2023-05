Taylor Lautner (Twilight) répond aux critiques sur son physique dans une vidéo sur Instagram

Celui qui incarnait Jacob Black dans Twilight est revenu sur son expérience après la sortie de la saga, qui s’est clôturée en 2011. "Si ça avait eu lieu il y a 10 ans, 5 ans et peut-être même il y a 2 ou 3 ans, ça m’aurait atteint. Ça m’aurait donné envie de me terrer dans un trou et de ne plus sortir", avoue-t-il, avant d’ajouter : "À un moment, je ne pouvais même plus aller faire mes courses s’il y avait un risque qu’on me prenne en photo, qu’elle puisse se retrouver sur internet et que je tombe sur ce genre de commentaires. Ce n’était pas du tout une situation saine".

Une situation qui a eu des conséquences sur sa vision de lui-même et de son corps, qui lui a amené des complexes. L’acteur a souffert de dysmorphobie (une obsession sur un défaut physique léger ou non). "J’ai joué dans Twilight quand j’avais entre 16 et 20 ans. Dans la franchise, mon personnage est connu pour souvent être torse nu. Je ne savais pas que ça allait m’affecter et que ça allait affecter l’image que j’aurai de mon corps dans le futur. Je ne vais pas mentir, et faire comme si ça ne me dérangeait pas mais je suis très reconnaissant de pouvoir lire ces critiques aujourd’hui et qu’elles ne remettent pas en question qui je suis et que ça ne m’enlève rien", reconnaît-il.