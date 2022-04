Taylor Hawkins : son premier titre posthume

C’est sur l’album en hommage à Johnny Winter qu’on retrouve la première participation posthume du regretté Taylor Hawkins.

Et c’est le titre "Guess I’ll Go Away", premier extrait de cet album intitulé Brother Johnny qui est chanté par le défunt batteur des Foo Fighters. Il fait partie d’un line up réunissant pas mal de stars à l’initiative du frère de Johnny Winter, Edgar. Celui-ci ne tarit pas d’éloges concernant la prestation de Taylor Hawkins sur ce titre de boogie-blues sorti initialement en 1970 : "Je venais tout juste de rencontrer Taylor, et j’ai à peine pu le connaître, mais j’ai été tellement impressionné par sa sincérité, son énergie positive et son enthousiasme pur" déclare Edgar Winter. "Il avait un style spontané, unique et différent de tous ceux avec qui j’ai déjà travaillé. Cette séance a été une expérience que je n’oublierai jamais".

" C’est la chanson la plus énergique et la plus difficile de tout l’album. J’ai toujours considéré que c’était la chanson la plus en avance sur son époque que Johnny ait jamais écrite, presque un précurseur du heavy metal" poursuit-il.

Edgar Winter fait remarquer que Hawkins a refusé de parler affaires et insiste sur le fait qu’il ne voulait pas être payé pour la séance, mais qu’il voulait simplement " sortir et faire du rock ". Je ne sais pas si c’était par respect pour Johnny, le désir de m’aider dans ce que je faisais, la compassion pour la nature du projet, ou son amitié avec Ross Hogart, le producteur de l’album. Sans doute toutes ces choses, mais quoi que ce soit, il leur a tout donné".

Voici la reprise chantée par Taylor Hawkins :