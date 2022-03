Voici également une vidéo du titre "Everlong" du même concert. Ce sera le tout dernier morceau que Taylor Hawkins aura joué sur scène avec les Foo Fighters.

"Je ne dis pas au revoir", a déclaré Dave Grohl à la foule avant d'entamer ce dernier titre. "Je n'aime pas dire au revoir. Je sais que nous reviendrons toujours. Si vous revenez, nous reviendrons. Reviendrez-vous? Si vous revenez, nous reviendrons, alors je n'aurai pas à vous dire au revoir."

À la fin de la chanson, Hawkins a lancé ses baguettes de batterie au public, a pris Dave Grohl par l'épaule et s'est incliné avec le reste du groupe. Il semblait rayonner de joie et plein de vie. Ce qui rend sa disparition encore plus douloureusement triste.