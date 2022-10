Taylor Hawkins (Foo Fighters) : la dernière interview dans le documentaire "Let There Be Drums !"

Le résultat sera proposé au cinéma et sur les plateformes de streaming le 28 octobre, avec pour objectif de " parler des batteurs qui ont eu le plus d’influence au monde pour que son père soit mieux compris, tout comme l’instrument qui a guidé sa vie ".

"L’idée de faire ce film m’est venue comme un cadeau, littéralement. Ca a commencé le jour de Noël, en 1977 quand j’ai reçu une caméra Super-8. Les premiers films maison étaient déjà ceux où on voyait mon père sur scène au Winterland de San Francisco. Ces images ont été filmées de mon point de vue, depuis le petit siège à l’arrière de la batterie sur lequel je m’installais pour que mon père puisse garder un œil sur moi pendant que Grateful Dead jouait. La batterie, et tous les musiciens, ont fait partie intégrante de ma vie entière. "

Let There Be Drums ! est soutenu par AOMA Sunshine Films, la société qui a produit le documentaire de 2017 sur le Grateful Dead, Long Strange Trip.

Let There Be Drums est aussi le titre d’un morceau instrumental de 1961 du batteur américain Sandy Nelson, sans oublier "Let there be drums !", une des lignes des paroles du titre " Let there be Rock " d’AC/DC.