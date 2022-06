Taylor Hawkins des Foo Fighters : son épouse s’exprime en public et des concerts en son honneur sont annoncés

Deux annonces autour de Taylor Hawkins viennent d’être postées sur les réseaux sociaux des Foo Fighters.

La première est un communiqué écrit par l’épouse du batteur, décédé le 25 mars dernier à seulement 50 ans.

Elle y remercie toutes les personnes qui ont été présentes durant cette période de deuil, comme les autres membres du groupe et les fans : "Je voudrais vous dire à quel point vous avez compté pour lui et aussi vous dire qu’il adorait tout donner lors de ses performances. Taylor était fier de faire partie des Foo Fighters et a savouré chaque minute passée en son sein depuis 25 ans. Les Foo Fighters sont notre famille."

Elle continue : "Et pour célébrer sa vie, il est du devoir de toutes les personnes qui l’ont aimé de rendre hommage à sa personne et la musique qu’il nous a donnée."