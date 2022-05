Taylor Hawkins des Foo Fighters : des rumeurs démenties

"Mes propos ont été sortis de leur contexte et transformés en une histoire qui ne reflétait pas ce que j’avais dit. Taylor était un ami, et un très bon artiste. Il me manque. J’ai un profond respect pour lui, Dave et la famille Foo Fighters. Je suis sincèrement désolé d’avoir pris part à cette interview et je m’excuse si ma participation a causé du tort à tous ceux que je respecte et admire."

Chad Smith a quant à lui écrit : "Taylor était l’un de mes meilleurs amis et je ferais n’importe quoi pour sa famille. Le Rolling Stone m’a demandé de partager quelques souvenirs, et je pensais que cela servirait à un hommage qu’il mérite. Et au lieu de cela, l’histoire qu’ils ont écrite a été transformée et "sensationnalisée". Et si j’avais su, je n’y aurais jamais participé. Je m’excuse auprès de sa famille et ses amis. Taylor me manque tous les jours."