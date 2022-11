Taylor Hawkins des Foo Fighters : des instruments signés en vente aux enchères

Une série d’instruments utilisés lors des fameux concerts en hommage au défunt batteur des Foo Fighters est mise en vente au profit de l’association MusiCares.

L’événement aura lieu la semaine prochaine et on pourra y voir de nombreux éléments signés par des artistes tels que Dave Grohl, Stewart Copeland de Police, Krist Novoselic (Nirvana), Joan Jett, Kesha, John Paul Jones (Led Zeppelin), Brian Johnson d’AC/DC, Brian May et Roger Taylor de Queen. Parmi les instruments mis en vente le 11 novembre via Julien’s Auctions’Icons and Idols : des guitares, basses, et autres éléments de batterie.