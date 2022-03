Taylor Hawkins, batteur des Foo Fighters, est mort

Le communiqué, écrit sobrement sur fond noir ne dévoile pas la cause de son décès : "La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre bien-aimé Taylor Hawkins. Son esprit musical et son rire contagieux resteront avec nous tous pour toujours".

Taylor Hawkins est né au Texas et avait déjà une belle expérience musicale avant de rejoindre les Foo Fighters en 1997, 3 ans après leur création par Dave Grohl. Il fut tout d’abord le batteur d’Alanis Morissette durant les tournées qui succédèrent la sortie de l’album Jagged Little Pill.

Ne se limitant pas à son rôle de batteur, on le retrouve également au chant sur certains titres des Foo Fighters : Cold Day in The Sun et Sunday Rain que l’on retrouve sur l’album Concrete and Gold, sorti en 2005. Taylor Hawkins était aussi un habitué de projets parallèles, collaborant régulièrement avec d’autres musiciens. Il avait notamment lancé son projet solo en 2006 en embarquant Chris Chaney, le bassiste de Jane’s Addiction et son ancien compagnon de route pour Alanis Morissette. Trois albums verront le jour sous le nom Taylor Hawkins and the Coattail Riders. Il fut aussi le frontman du groupe Chevy Metal.

En novembre dernier, il présentait son supergroupe N.H.C. réunissant Dave Navarro et Chris Chaney lors d’un concert au célèbre Troubadour de Los Angeles.

Taylor Hawkins était marié et avait trois enfants, aucun détail sur ses obsèques n’est connu à l’heure d’écrire cet article.