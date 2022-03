Taylor Fritz vainqueur à Indian Wells "Fou de gagner contre Nadal, et dire que j'allais déclarer forfait"

"Je pensais que j'allais devoir déclarer forfait", a confié l'Américain Taylor Fritz, qui a dû surmonter une blessure à la cheville droite, avant de finalement remporter le Masters 1000 d'Indian Wells, en battant Rafael Nadal en finale dimanche.

"Emotionnellement, c'était les montagnes russes toute la journée. Je me suis tordu la cheville (samedi en demi-finale contre le Russe Andrey Rublev). J'avais mal, mais j'ai dormi et je me suis senti bien au réveil. Ce n'est que lorsque je suis entré sur le court pour m'échauffer, en prenant un appui un peu dur, que j'ai eu mal. J'ai crié. C'était la pire douleur imaginable", a-t-il raconté en conférence de presse, juste après sa victoire 6-3, 7-6 (7/5).