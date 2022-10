Tayc prêt à enflammer le Palais 12 en octobre

Cette semaine, "Alors On Sort ?" vous présente le jeune artiste de 26 ans, Tayc. C’est un chanteur marseillais, d’origine camerounaise, que vous avez adoré voir remporter "Danse avec les Stars" en 2021.

"No no no" est le dernier single en date, extrait d’une réédition du disque “Fleur froide” avec des collaborations chics comme Soprano, Camille Lellouch et Redcar, anciennement Chris and the Queen, le tout certifié au minimum or ou diamant. Attention, vos enfants et petits-enfants risquent de vous adorer si vous les emmenez voir Tayc au Palais 12 ce 30 novembre…