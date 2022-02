Taxonomie : la Commission européenne propose de classer nucléaire et gaz dans les énergies "durables"

La taxonomie ambitionne de mettre de l’ordre dans tous les investissements qui se prétendent durables sans l’être pour autant (fonds de pensions, obligations, etc.) et d’orienter jusqu’à 340 milliards d’euros d’investissements privés par an vers des sources d’énergie "vertes", avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Elle couvre 170 activités économiques représentant 40% des sociétés cotées dans l’UE, dans des secteurs responsables de quelque 80% des émissions directes de gaz à effet de serre, selon la Commission européenne.

"La taxonomie aide à baliser la voie pour que l’investissement privé contribue à nos objectifs climatiques. Elle permettra d’accroître la transparence des marchés financiers. C’est donc un outil pour le secteur financier, pas pour la politique énergétique", a déclaré ce mercredi après-midi la Commissaire européenne aux services financiers, à la stabilité financière et à l’union des marchés des capitaux, Mairead McGuinness.