Taxis à hydrogène : la région bruxelloise passe son tour

La présentation du projet avait eu lieu en septembre 2019. Ce jour-là, la société française Hype était venue à Bruxelles pour présenter sa flotte de taxis roulant à l’hydrogène. Un exemplaire avait même été testé place du Luxembourg. Deux ans et demi plus tard, rien a bougé. Bien au contraire. Les fonds européens du projet Zefer destinés aux soixante taxis prévus à Bruxelles, ont été réaffectés à la ville de Copenhaguen, où ils roulent désormais depuis novembre dernier.

Une occasion ratée de verdir la mobilité bruxelloise ?

OUI pour le professeur Patrick Hendrick, de l’école Polytechnique de l’ULB. Outre qu’ils ne polluent pas en roulant, les véhicules à hydrogène constituent une alternative au "tout électrique" et s’avéreraient intéressants, non seulement pour les bus et les camions mais également pour les camionnettes de livraisons ou les taxis qui roulent beaucoup à Bruxelles.

NON pour le ministre de l’environnement bruxellois, l’Ecolo Alain Maron pour qui la priorité va aux véhicules électriques et à l’installation des bornes de rechargement. Un intérêt d’autant plus relatif que la production d’hydrogène, actuellement réalisée à partir de combustible fossile (gaz), est loin d’être aussi verte que promise.

PEUT-ETRE. Contacté, Mathieu Gardies, CEO de Hype, constate de fait, que la négociation avec le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, n’a jusqu’ici pas abouti. En cause, selon lui, l’épineuse question des licences de taxis à Bruxelles. Mais il ne désespère pas, la porte restant ouverte à une reprise des négociations.