Taxer les retraites après avoir taxé les revenus du travail, un fait anormal ?

"Comment taxer encore une retraite pour laquelle nous avons cotisé toute notre carrière ?" C’est l’une des questions que vous nous avez posées cette semaine via notre page Facebook "QR-RTBF". Tel qu’il est pensé, le système de pension vous condamne-t-il à être taxé deux fois sur les mêmes revenus ?

Nous nous sommes renseignés auprès de l’économiste Bruno Colmant. "La réponse est non", affirme-t-il. "Les pensions sont financées par les cotisations de sécurité sociales que tout travailleur salarié ou indépendant doit payer. Il ne cotise pas pour sa propre pension mais pour celle des personnes qui sont déjà retraitées. C’est une répartition de cotisations et non une cotisation personnelle. Et ces cotisations sont toujours déductibles fiscalement. Nous ne sommes donc jamais taxés sur cette partie." Mais puisqu’en fiscalité, déduction va de pair avec taxation, les travailleurs seront donc taxés sur le montant de leur pension une fois leur carrière achevée.

Ces prélèvements concernent :