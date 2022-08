Taxe sur les caisses automatiques à Molenbeek : la Région suspend le règlement

Molenbeek va devoir revoir sa copie ou mieux la justifier… Le règlement que la commune a pris début juillet pour taxer les self-scans, ces caisses enregistreuses où le client scanne lui-même ses articles, vient d’être suspendu par la Région bruxelloise, qui exerce la tutelle sur les communes. C’est ce qu’annonce la DH.

5600 euros par caisse

5600 euros par caisse en libre-service : c’était le montant imposé par ce règlement-taxe. A Molenbeek, on compte 14 caisses automatiques. Toutes sont situées dans des magasins du groupe Delhaize, unique chaîne concernée.

Les arguments avancés par le collège des bourgmestre et échevins de Molenbeek pour justifier la mise en place de cette taxe ne convainquent pas la Région. Comme par exemple, la déshumanisation de l’emploi.

"Il s’agit d’un acte fort de notre commune afin de faire contribuer de façon proportionnée l’ensemble des acteurs économiques de la commune. Cela a des conséquences sur le travail lui-même, vu que c’est le consommateur qui est invité à réaliser une partie des tâches auparavant effectuées par des salariés. De plus, Il est indéniable que ces dispositifs mis en place exclusivement par de grandes surfaces ont un impact sur la cohésion sociale, dans des quartiers où il y a beaucoup de seniors, vu l’absence de contact entre les clients et les travailleurs", avançait en juillet la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), dans un communiqué.

Pas de déshumanisation selon la Région

Faux selon la Région bruxelloise : il y a toujours un caissier ou une caissière à proximité des selfs-scans. De plus, estime l’administration des pouvoirs locaux, les clients "conservent le choix de se diriger vers les caisses traditionnelles s’ils désirent avoir un contact humain".

L’administration ajoute par ailleurs que "les entreprises qui automatisent le plus sont également celles qui engagent le plus, en règle générale".

Des arguments avancés par Molenbeek "inexacts" selon la Région qui ajoute qu’une telle taxe "pourrait en réalité induire des effets indirects contre-productifs sur le développement de la Région bruxelloise". Elle est "inconciliable avec la création d’un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité de la Région bruxelloise".

Enfin, elle contrevient "aux politiques régionales menées en matière d’harmonisation fiscale, de relance économique et de développement numérique. Et blesse par conséquent l’intérêt général et régional".

Les autorités communales disposent de 40 jours pour annuler ou motiver leur règlement-taxe.

Lors de l’annonce de l’adoption de cette taxe, Beci, la chambre de commerce de Bruxelles et Comeos qui représente le secteur du commerce avaient vivement critiqué la mesure. Dominique Michel, patron de Comeos interrogeait Molenbeek de la sorte : "Quel signal le gouvernement local de Molenbeek donne-t-il avec cela ? Arrêtez d’innover et commencez à travailler comme au siècle dernier."