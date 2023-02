Taxe kilométrique, abattage, indexation des loyers, Josaphat, neutralité… : crises à répétition au gouvernement bruxellois

Il reste un peu plus d’un an avant mai 2024 et les prochaines élections régionales. Mais d’ici à l’échéance, le gouvernement bruxellois risque de connaître de nouvelles turbulences. Depuis son décollage en 2019, la majorité PS-Ecolo-Défi (avec les néerlandophones de Groen, du VLD et de Vooruit) n’a jamais véritablement profité d’un vol sans perturbations.

Dernier accrochage en date, pas plus tard que ce jeudi lors du conseil des ministres, un refus des Verts de voir les socialistes imposer coûte que coûte leur point de vue dans le dossier du plan d’aménagement directeur de la friche Josaphat (entre Schaerbeek et Evere). Tandis que le PS veut la construction de plus de 500 logements sociaux, Ecolo refuse la bétonisation du site. Les divergences ne datent pas d’hier. Tensions et même hautes tensions.

Ce n’est pas la première fois que les partenaires aux commandes de la Région bruxelloise se froissent, n’avancent pas dans la même direction, se toisent… Retour les crises majeures entre PS, Ecolo et DéFi à Bruxelles…

La STIB condamnée et la neutralité dans la fonction publique

Mai 2021, le tribunal du travail condamne la STIB pour discrimination fondée sur le genre et les convictions religieuses. Le point de départ : la plainte d’une Bruxelloise qui estime avoir subi une discrimination à l’embauche parce qu’elle portait le foulard.

La société des transports en commun bruxellois a la possibilité de faire appel. Il faut, dit DéFI (avec l’Open VLD), qui prône la laïcité dans son programme. Il ne faut pas, disent les socialistes et les écologistes qui souhaitent une approche plus inclusive. Crise et polémique au sein de la classe politique. Les présidents de partis s’en mêlent. François De Smet (DéFI) le laisse entendre : son parti pourrait quitter la majorité.

Faute d’accord, mais aussi vu le poids du PS et d’Ecolo, le comité de gestion de la STIB, organisme régional piloté par un conseil d’administration politique, n’interjette pas appel. Un commissaire Open VLD du gouvernement renvoie la balle aux ministres. Ils tranchent : pas d’appel mais l’ouverture d’un large débat au sein du Parlement bruxellois sur la question de la neutralité des services publics. Des auditions ont déjà eu lieu. DéFI n’a finalement pas claqué la porte.