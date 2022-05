Taxe kilométrique à Bruxelles : le dossier avance, assure Elke Van den Brandt

"Nous n’en avons pas beaucoup entendu parler ces dernières semaines, mais ce n’est pas spécialement une mauvaise nouvelle", a répondu Mme Van den Brandt. "Bruxelles a proposé un modèle qui a passé tous les tests juridiques. Les autres Régions n’étaient pas du tout satisfaites et ça a donné lieu à un débat politique opposant les pour et les contre. Le travail a été fait en silence et ce qui était d’abord un 'non' complet est devenu un 'peut-être'. Il y aura un autre comité de concertation avec les Régions le 2 juin", a-t-elle expliqué.

A cette date, tous les rapports finaux seront rendus et la phase de consultation fédérale prendra fin.