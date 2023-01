Taxe habitation à charge des chefs de ménage : une arnaque prend la forme d’un document officiel de la Ville de Bruxelles

"Taxe habitation à charge des chefs de ménage, Redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou T.H.E.M." Une dénomination confuse qui sent l’arnaque à plein nez. Cet intitulé figure en tête d’un document reçu par plusieurs habitants de Schaerbeek, qui l’ont rapporté dans le groupe Facebook "La Schaerbeekoise" (plus de 20.000 membres). Le courrier invite les destinataires à payer une taxe de 8,90 euros "dans un délai de 7 jours calendrier".

La lettre a tout d’une demande officielle : le logo de la Ville de Bruxelles, une formulation de type administrative avec des caractères gras, des injonctions qui font penser à celles que l’on retrouve habituellement dans un courrier émanant d’une administration communale, un code QR renvoyant vers un formulaire de paiement… Bref : un écrit qui peut inspirer confiance et a de quoi faire paniquer celle ou celui qui ne s’acquitterait pas la somme réclamée.

Nous n’avons jamais reçu ça avant

Ceci étant, comme le signale une membre du groupe "La Schaerbeekoise" qui n’est pas la seule à avoir reçu ce courrier, "on s’étonne car nous n’avons jamais reçu ça avant et nous habitons Schaerbeek depuis plusieurs années. Aussi, ça parle de 'prestations communales' mais ça vient de la Ville de Bruxelles." Question, dès lors : arnaque ou pas arnaque ? Arnaque, comme le confirme notamment en commentaire l’échevine schaerbeekoise Déborah Lorenzino (DéFI).

Pour quelles raisons ? Elles sont nombreuses. On l’a dit : pourquoi des ménages résidant à Schaerbeek recevraient-ils un courrier dont l’expéditeur est la Ville de Bruxelles ? Quant aux autres incohérences, quelques recherches sur internet permettent de les déceler très rapidement. L’intitulé parle d’une "Redevance d’enlèvement des ordures ménagères" ou T.H.E.M. en abrégé. Vraiment pas logique ! Si une redevance d’enlèvement des ordures ménagères existe bien, c’est en France où l’on parle de T.E.O.M. et non de T.H.E.M.

Ensuite, si le titre "taxe à charge des chefs de ménage" peut rappeler des souvenirs à certains Bruxellois, c’est parce que cette taxe (régionale) a bien existé avant d’être supprimée en 2016. La mentionner permet aux auteurs du courrier de renforcer le caractère officiel.