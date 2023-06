Taxe de mise en circulation : le poids fera la différence !

En ce qui concerne les voitures d’occasion, comme aujourd’hui déjà, la TMC diminuera en fonction de l’âge du véhicule : plus il est ancien, plus la TMC sera basse (moins 10% par an jusque 5 ans d’âge et 5% supplémentaire au-delà de 5 ans et jusque 15 ans). Autre disposition : une réduction de 100 euros sera appliquée aux familles nombreuses qui ont besoin d’un véhicule plus spacieux.

Pourquoi les taxer encore à ces taux-là ?

Pierre Courbe de Canopea estime que cette législation n’est pas du tout adaptée : " Pour les véhicules d’occasion, la dégressivité de la taxe est trop faible. C’est une erreur au niveau social. En effet, pourquoi encore demander 30% du prix plein de la TMC d’un véhicule si ce véhicule a 10 ans d’âge ? Les personnes qui achètent ces voitures ont peu de moyens. Pourquoi les taxer encore à ces taux-là ? ".