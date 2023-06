Taxation des pensions : "Il n’y aura pas de taxe sur le deuxième pilier", affirme Yvan Verougstraete (Les Engagés)

"La question du deuxième pilier a été mise sur pied parce qu’il y avait volonté politique de détruire la pension légale. Plus on diminue la pension légale plus on donne opportunité d’aller chercher deuxième pilier ? Et là on les taxe encore ? Ça ne va pas", affirme Nadia Moscufo, députée fédérale PTB. "Et cette histoire de ne pas taxer les 96% de gens qui ont un petit deuxième pilier, c’est la question de veut-on vraiment faire payer les riches ? On n’a pas besoin de procéder comme ça, on a des taxes sur les millionnaires et il faut arrêter la diminution des cotisations sociales."