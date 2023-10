Taxation des géants du numérique et fin de la "taxe GAFA", l'OCDE publie un projet d'accord

L'OCDE a publié un projet d'accord visant à répartir de façon plus équitable entre les Etats les recettes fiscales tirées des bénéfices des multinationales, et notamment des géants du numérique.

Cette "convention multilatérale" n'est pas encore ouverte à la signature des Etats, certains pays dont l'Inde, le Brésil et la Colombie ayant toujours des réserves sur différents points. "Il y a un très large consensus sur l'architecture générale" du texte parmi les quelque 140 Etats participant aux négociations, a déclaré Manal Corwin, directrice du centre de l'OCDE pour la politique fiscale et l'administration. L'objectif est toujours que l'accord soit signé d'ici fin 2023.

Depuis 2017, l'OCDE, mandatée par le G20, coordonne des négociations visant à limiter les pratiques d'évasion fiscale des multinationales et à mettre en place un système de répartition plus équitable des recettes fiscales. La convention multilatérale publiée mercredi prévoit qu'une partie des recettes fiscales sur les bénéfices des multinationales sera réattribuée aux pays dans lesquels leurs clients se situent, quel que soit l'Etat dans lequel elles ont choisi d'établir leur siège et d'être imposées.