Taxation des fortunes : "Une imposition directement liée au patrimoine des plus riches est beaucoup plus efficace", selon Raoul Hedebouw

En Belgique, la gauche partage une mesure identique : "Tax the rich", la taxation sur la fortune, dont on parle depuis une vingtaine d’années. Sans réellement définir à quoi correspond le terme fortune. Dès lors, à quoi correspond cette mesure pour le PTB ?

"C’est qui les riches ?" Pour le président Parti du travail de Belgique ce sont "les 2% à 3% de la population qui ont une fortune au-dessus de 2 millions d’euros." Il ajoute : "On voit qu’aujourd’hui la Vivaldi a décidé de mettre en place une taxe sur les comptes-titres, c’est là où Paul Magnette dit : on va faire payer les riches. Mais le problème, c’est que les grandes fortunes ne mettent pas leurs actions sur un compte titre. Elles ont leurs actions nominales."

Il explique vouloir une taxe sur le patrimoine. Le PTB a d’ailleurs une proposition de loi qui dit : "une taxe de 1% au-dessus d’un million d’euros, 2% au-dessus de deux millions d’euros et 3% au-dessus de trois millions d’euros." Selon le président du PTB, cela rapporterait 7 à 8 milliards d’euros à l’État.

Une étude la KUL rapporte que 1% des Belges, les plus riches, détiennent 24% du patrimoine en Belgique. Sachant cela, quel est encore le blocage dans la classe politique pour mettre en place cette mesure ? Les lignes sont-elles en train de bouger ? "Ce qui bloque, à mon avis, parce que le PS a déjà l’impôt sur la fortune depuis 35 ans dans son programme, c’est un peu la question de ce tabou : de croire que pour être réaliste il faut plutôt, je vais dire permettre aux richesses de créer de l’économie et de la richesse supplémentaire. Or, ça ne marche pas."

Cette différence entre les actes et les paroles au PS "commence un petit peu à m’énerver". Pour Raoul Hedebouw il ne s’agit pas d’une question philosophique : "Soit on va chercher l’argent chez les plus riches, soit ce que la Vivaldi et le PS font, c’est augmenter les accises via les factures énergétiques et donc faire payer les travailleurs."

"Je crois que l’impôt sur la fortune, c’est-à-dire une imposition qui est directement liée au patrimoine des plus riches, est beaucoup plus efficace."