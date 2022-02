Taux de change, blé, énergie : les brasseries belges ont gros à perdre avec le conflit Russie-Ukraine

Ce jeudi soir, le Conseil européen s’est réuni pour convenir d’une nouvelle salve de sanctions contre la Russie. L’un des objectifs : affaiblir les secteurs stratégiques russes. Mais cela pourrait-il se retourner contre nous ? Ces sanctions pourraient-elles nous pénaliser économiquement ? Pour le secteur de la bière, cela semble déjà être le cas…

Le secteur de la bière est une bonne illustration des conséquences économiques auxquelles la Belgique s’expose actuellement.

La Russie est un très grand marché qui s’est développé ces dernières années

Pourtant, la Russie ne représente que 2 et 3% de nos exportations brassicoles belges. En apparence, il n’y a donc pas de quoi anticiper un séisme économique. Mais au-delà des apparences, il y a les cas individuels d’entreprises… et c’est là que le bât blesse.

Prenons le cas de la brasserie John Martin’s, spécialisée dans la bière belge. "La Russie est un très grand marché qui s’est développé ces dernières années", explique son directeur Jonathan Martin. "Ils sont très intéressés par l’artisanat, les bières belges et les bières de spécialité", ajoute-t-il.

Le taux de change

Avec le conflit russo-ukrainien, la brasserie s’attend donc à connaître plusieurs problèmes. A commencer par le taux de change.

"Il faut savoir qu’il y a cinq, six ou sept ans, on était plus ou moins à 45 roubles pour un euro, et là on est monté à 90 roubles pour un euro. Et on s’attend peut-être à 100, voire à 110 ou 120. Ce serait une catastrophe, ça voudrait dire que nos bières auraient pris deux ou trois fois le prix normal", constate Jonathan Martin.